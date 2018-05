De Luca contro De Magistris: "È un mentitore, sequestratelo"

Non lo nomina mai esplicitamente ma lo definisce "un mentitore nato". L'ultimo attacco del presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, nei confronti del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris è stato registrato in un audio pubblicato in esclusiva su Il Mattino.

Audio choc: "Gli dovete sputare in faccia"

"Questo è un mentitore nato, piglia e scarica sulla Regione, ma come si può immaginare che la Regione debba occuparsi degli Lsu che lavorano al Comune di Napoli? È una chiavica. Gli dovete sputare in faccia" sono le parole di De Luca pronunciate martedì scorso durante un incontro con alcuni cittadini della VII municipalità di Napoli, tra cui anche alcuni lavoratori Lsu.

L'incontro con gli Lsu

Proprio rispondendo ai lavoratori socialmente utili che chiedevano notizie in merito alla loro stabilizzazione il governatore avrebbe usato quelle frasi, irritato per quello che considera il tentativo di de Magistris di scaricare i costi degli Lsu sulla Regione. "Appena parla della Regione, voi tappategli la bocca, perché è un modo per menare il can per l'aia, per farvi fessi" dice ai lavoratori.

La replica di De Luca

Dopo la pubblicazione dell’audio, su Facebook De Luca ha scritto un lungo post parlando di “tentativi di occultare la realtà”: "Ancora una volta viene diffuso un audio, dopo averlo tenuto in caldo per tre giorni, relativo a una conversazione privata, nel chiuso di una stanza, nel quale non c'è alcun riferimento a persone fisiche. Rispondevamo a chi continua a scaricare sulla Regione tutti i problemi che non riesce a risolvere per assoluta nullità amministrativa. Non abbiamo tempo da perdere. Siamo impegnati a creare servizi, lavoro, investimenti, salute. Il resto è fumo" conclude.

De Magistris, De Luca ha una pericolosa carica di violenza

De Magistris ha commentato le parole del governatore: "Ci troviamo di fronte a una persona che ha una carica di violenza istituzionale che è fuori controllo - dice - e quelle dichiarazioni hanno solo una valenza che è quella giudiziaria, non altro. Per il resto continuo a ritenere che il sindaco di Napoli sia pronto a cooperare istituzionalmente con tutti, anche con chi esprime quotidianamente rancore, odio, violenza istituzionale e assenza totale di profilo istituzionale". Soltanto pochi giorni fa un altro attacco del governatore al sindaco, che aveva invitato De Luca a prendere una camomilla.