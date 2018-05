Bari, turista americana trovata morta con lividi sul collo

Una turista americana di 65 anni è stata trovata morta all'interno di una stanza in una struttura extralberghiera di Bari, nel quartiere Carbonara. Sul collo sarebbero state individuate ecchimosi. I carabinieri stanno indagando per chiarire la dinamica del decesso. Dalle prime informazioni è emerso che la donna era nel capoluogo pugliese per un periodo di vacanza insieme al marito.

Le indagini

Il ritrovamento è avvenuto in una villetta, in una zona residenziale della città, in una struttura adibita a casa-vacanze. Sul posto gli uomini della sezione investigazioni dei Carabinieri stanno effettuando rilievi all'interno della stanza dove è stato rinvenuto il cadavere. Anche il marito della donna si trova all'interno della villetta. Al momento non è stato reso noto chi sia stato a dare l'allarme che è giunto alla sala operativa del 118 tra le ore 7.30 e le 8 del mattino, come hanno riferito i vicini di casa.

