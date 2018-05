Terremoto, scossa di magnitudo 3.6 in Friuli

Trema la terra in Friuli, colpita da una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 nella tarda serata del 9 maggio. Il sisma, con epicentro a Bordano (Udine), è stato registrato intorno alle 23.48 di mercoledì sera.

Nessun danno a persone o cose

Il terremoto è stato avvertito distintamente anche a Gemona, tra i paesi più colpiti dal sisma del 1976, e nel Pordenonese, a molti chilometri di distanza. Secondo l'Ingv, la scossa è avvenuta ad una profondità di 7 chilometri. Al momento non si ha notizia di danni a persone o cose, ma la scossa ha causato grande spavento nella cittadinanza. In molti erano a letto e sono stati svegliati dal movimento tellurico: nessuno è sceso in strada, ma numerose sono state le telefonate al numero di emergenza per avere informazioni in merito. Proprio pochi giorni fa è stato infatti celebrato il 42esimo anniversario del devastante terremoto del 1976 che causò un migliaio di morti e distrusse vari comuni della zona.