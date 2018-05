Cinisi ricorda Peppino Impastato a 40 anni dall'omicidio di mafia

Cinisi ricorda Peppino Impastato ucciso 40 anni fa dalla mafia. Un presidio e una marcia sono gli eventi organizzati nei luoghi dove il militante di Democrazia proletaria, giornalista, fondatore di Radio aut visse, combatté Cosa Nostra e morì ammazzato il 9 maggio 1978 ad appena 30 anni.

Il fratello Giovanni: “Coinvolgere i giovani”

''Il 2018 è un anno importantissimo", ha detto Giovanni Impastato, il fratello di Peppino. “Nel quarantesimo anniversario dell'uccisione vogliamo passare il testimone coinvolgendo un'intera generazione con il suo messaggio. Per questo stiamo lavorando quotidianamente con tantissime scuole raccontando la storia di Peppino e ascoltando la voce di molti allievi e allieve di ogni età. Per questo incontriamo tanti ragazzi e ragazze a Casa Memoria, come ha voluto mamma Felicia, perché saranno loro che, 'con la cultura e tenendo la schiena dritta', costruiranno un futuro migliore''.

Le iniziative di commemorazione

"La casa memoria Felicia e Peppino Impastato" ha organizzato un presidio nel casolare dove Impastato venne ucciso, nelle campagne del paese in provincia di Palermo. Il casolare rimarrà aperto, con la collaborazione del CRICD (Centro Regionale per l'Inventariazione, la Catalogazione e la Documentazione) dell'assessorato regionale ai Beni culturali, fino a venerdì prossimo. Dopo il presidio sono stati premiati i vincitori di un bando dedicato agli studenti delle scuole. Nel pomeriggio, dalle ore 16, è in programma un corteo che andrà dalla sede di Radio Aut a Terrasini fino alla “Casa memoria Felicia e Peppino Impastato” a Cinisi, dove si svolgeranno gli interventi conclusivi ed un collegamento con la famiglia Regeni e l'avvocato Alessandra Ballerini.

Presente anche l’Unci

Alle manifestazioni ha preso parte anche l’Unci, l’Unione cronisti. Il vice-presidente nazionale Zingales e il presidente siciliano Tuttoilmondo hanno reso omaggio a Impastato davanti al casolare dove avvenne l’omicidio, dichiarato nel 2014 di interesse culturale dalle Regione siciliana. “Ha lottato la mafia con tutte le sue forze nel tentativo di risvegliare la coscienza dei giovani siciliani. L'esplosivo non ne ha scalfito la memoria e il coraggioso impegno. Altri giovani hanno raccolto il testimone e ovunque sono sorti movimenti antimafia che portano avanti le idee di Peppino”, ha detto Zingales.

