Incidente sul lavoro, studente gravemente ferito durante uno stage

Uno studente di 16 anni, impegnato in uno stage di formazione professionale in un'azienda di Pavia di Udine (Udine), è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro. Il giovane stava utilizzando una fresa quando si è semi-amputato una mano. L'incidente si è verificato intorno alle 13.30 di oggi: il ragazzo è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Pordenone, specializzato in chirurgia della mano.

Era il penultimo giorno di stage

Lo studente è allievo di un istituto della provincia di Udine e per lui si trattava di una delle attività periodiche di formazione che vengono eseguite dagli allievi delle scuole professionali nelle varie aziende del territorio. Il ragazzo avrebbe dovuto concludere lo stage domani, 10 maggio. Si tratta del terzo grave infortunio che si verifica in Friuli Venezia Giulia nel giro di poche ore, dopo il decesso dell'operaio schiacciato da un muletto in un'azienda a Fagagna (Udine) e del giovane che nella mattinata di oggi ha perso la vita in un cantiere navale a Monfalcone.