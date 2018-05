La videolettera di Riccardo Bocca ad Antonio Decaro

La periferia tra degrado e nuove speranze è stato il tema della nuova puntata di "Hashtag24, l'attualità condivisa" in onda mercoledì 9 maggio. La trasmissione, ideata e condotta dal vicedirettore di Sky TG24, Riccardo Bocca, va in onda ogni mercoledì alle 21 in diretta e in replica alle 23 su Sky TG24, canale diretto da Sarah Varetto, sui canali 100 e 500 di Sky, canale 50 del digitale terrestre e anche in streaming su SkyTG24.it. Chiara Ferragni, la videolettera di Riccardo Bocca

La videoletera è stata inviata ad Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Anci che ha recentemente chiesto al governo che verrà, "l'istituzione di un Ministero delle Città".

Carissimo Antonio Decaro, le invio questa videolettera perché lei ricopre due ruoli di prestigio: da un lato è sindaco in quota Pd di Bari e dall'altro è presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni.

Una posizione di grande visibilità dalla quale ha ripetutamente chiesto al prossimo governo di istituire un Ministero delle Città. Ottima idea per monitorare e valorizzare al tempo stesso i nostri centri urbani. Anche se, quantoprima, un altro aspetto andrebbe curato con la medesima attenzione. È quello che riguarda le periferie, per le quali è stato messo a punto dall'esecutivo in carica un maxi piano da circa 4 miliardi di euro.

Un mare di denaro prezioso per risollevare le aree urbane più in difficoltà. Ma anche soldi che, senza le dovute cautele, rischierebbero di non generare il modello di resurrezione sperato.

Dunque, presidente Decaro, la parola d'ordine dovrà essere occhi apertissimi. Con un garbato suggerimento: perché non creare, oltre al Ministero delle Città, anche un sottosegretariato alle periferie?