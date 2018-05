Maxitruffa informatica, frodi a correntisti on line: 5 arresti

Riuscivano a interporsi tra i titolari di conti correnti 'online' e i rispettivi istituti, entrando in possesso delle credenziali di accesso ai rapporti finanziari. In questo modo, attraverso centinaia di truffe, sono riusciti ad appropriarsi almeno di un milione e 200 mila euro. Si tratta di una banda di cinque 'cyber criminali', basata nella provincia di Reggio Calabria ma attiva su tutto il territorio nazionale, che è stata sgominata dai carabinieri del comando provinciale di Messina. I capi di imputazione a loro carico sono: associazione per delinquere finalizzata alla frode informatica, accesso abusivo a sistema informatico o telematico e sostituzione di persona.

Centinaia di furti per oltre un milione e 200 mila euro

Il provvedimento che ha permesso l’arresto dei membri della banda è stato emesso dal Gip su richiesta della Procura guidata da Maurizio De Lucia ed è frutto delle indagini avviate nel febbraio 2018 dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei carabinieri in collaborazione col Ros. Dalle indagini è emerso anche che le menti della banda sono due fratelli che operavano nonostante fossero agli arresti domiciliari per un'inchiesta analoga della procura di Reggio Calabria.

Come avvenivano le frodi

Secondo i carabinieri gli indagati erano in grado di modificare, sui principali siti web istituzionali, ad esempio Telemaco Infocamere, www.inipec.gov.it, www.registroimprese.it, gli indirizzi di posta elettronica certificata (p.e.c.) di alcuni tra i più noti istituti di credito. In questo modo sostituivano le originali con caselle di posta certificata fraudolente, denominate in modo del tutto simile alle prime, che venivano appositamente attivate su provider specializzati e intestate a soggetti ignari o inesistenti. Grazie a questo espediente gli indagati riuscivano allo stesso tempo ad interporsi tra i titolari dei conti correnti 'online' e i rispettivi istituti, e ad entrare in possesso delle credenziali di accesso ai rapporti finanziari, che erano le stesse vittime a fornire in buona fede ai pirati informatici. Dalle indagini è emerso che la somme rubate venivano riciclate attraverso una sequenza di bonifici effettuati su una serie di conti correnti, aperti in maniera fraudolenta.