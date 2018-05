"Ogni bambino è vita", la campagna di Unicef per la festa della mamma

Ogni mamma ha diritto a dare alla luce bambini in salute e ogni bambino ha diritto a ricevere cure per poter vivere e crescere. Questo l'appello di Unicef Italia in occasione della presentazione di "Ogni bambino è vita", la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi indetta in occasione della festa della mamma del prossimo 13 maggio.

La mortalità neonatale nel mondo

Secondo l'Unicef, ogni giorno nel mondo 7mila neonati muoiono prima di compiere il loro primo mese di vita. E sono un milione l'anno quei neonati che emettono il primo e l'ultimo respiro poco dopo essere venuti alla luce, mentre si aggirano intorno ai 2,6 milioni all'anno quelli che nascono già morti. Tra le cause di morti neonatali, l'80% è rappresentato da parti prematuri, complicanze durante il travaglio e il parto, nonché infezioni come setticemia, tetano, meningite e polmonite. Sono dati allarmanti anche se, rileva Unicef, il tasso di mortalità dei bambini di età compresa tra 1 mese e 5 anni è diminuito notevolmente negli ultimi decenni. La strada verso la diminuzione delle morti neonatali è, tuttavia, ancora molto lunga anche perché, come precisa la stessa Unicef, le morti neonatali sono difficili da affrontare con un singolo farmaco o intervento, ma richiedono un approccio sistematico e integrato.

Già raccolte 80mila firme nel mondo

L'obiettivo dell'Unicef è quello di far si che ogni mamma e ogni bambino ricevano assistenza sanitaria di qualità a prezzi accessibili. In occasione della campagna, l'Unicef Italia rilancia la petizione "Ogni bambino è vita" con l'obiettivo di chiedere ai governi, agli addetti alla sanità, ai donatori, al settore privato, alle famiglie e alle imprese di contribuire in ogni modo per assicurare la sopravvivenza e la cura di ogni bambino. Le firme raccolte, spiega l'Unicef, saranno consegnate ai Ministri della Salute, riuniti nell'Assemblea Mondiale della Sanità dal 21 al 26 maggio. Finora in diversi paesi nel mondo sono state raccolte oltre 80 mila adesioni, ma è possibile aderire fino al 20 maggio 2018. È inoltre possibile sostenere la campagna "Ogni bambino è vita" con un sms solidale di 2 euro al numero 45525.