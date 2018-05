Torino, spara e uccide la ex in un parcheggio poi tenta suicidio

Ha ucciso l'ex moglie a colpi di pistola e poi, con la stessa arma, ha tentato il suicidio. È successo a Rivoli, comune alle porte di Torino. L'aggressore è ricoverato in fin di vita all'ospedale Cto di Torino. Secondo le prime informazioni la vittima aveva 75 anni e si era separata dal marito, suo coetaneo.

Carabinieri indagano su dissidi familiari

L'uomo ha aperto il fuoco contro la sua ex moglie in un parcheggio. La pistola utilizzata per sparare era regolarmente detenuta. Ancora sconosciuti i motivi del gesto, ma tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri ci sarebbero alcuni dissidi familiari. Non si ha notizia di denunce della donna per precedenti violenze dell'ex marito nei suoi confronti.

