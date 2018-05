Velisti dispersi nell’Atlantico: sono riprese le ricerche

Sono riprese oggi, alle 13, le ricerche nell’Atlantico dello skipper Aldo Revello, 53 anni, originario di La Spezia, e del suo amico e marinaio, Antonio Voinea, trentenne di nazionalità romena. Nella giornata di sabato 5 maggio, come previsto dai protocolli, c’era stato lo stop alle attività dei soccorritori. Oggi, invece, la fregata italiana Alpino è arrivata nel tratto di Atlantico tra le Azzorre e Gibilterra e si fermerà nell’area fino all'8 maggio, per provare ad individuare i due velisti di cui si sono perse le tracce lo scorso 2 maggio. La Guardia Costiera italiana ha chiesto formalmente alle autorità portoghesi di ampliare l'area di ricerca della 'Bright', la barca a vela su cui viaggiavano i due. Non solo: "Oltre alla nave Alpino della Marina Militare c'è anche una nave militare portoghese nel dare supporto. Questo mi fa ben sperare che le ricerche possano riprendere anche da parte del Portogallo", ha detto Rosa Cilano, la moglie dello skipper spezzino. La donna ha avuto questa informazione nella notte tra il 6 e il 7 maggio, nell'ultima telefonata avuta con la Farnesina.

Fregata italiana coordinata dal Portogallo

La fregata Alpino inizialmente era diretta a Norfolk, negli Stati Uniti, per una missione programmata. Ma ha deviato ieri dalla rotta per mettersi sulle tracce dei due dispersi. La fregata italiana, ha spiegato l'ammiraglio Donato Marzano, comandante in capo della Squadra navale della Marina, sarà coordinata dal Portogallo. "Bisogna fare i conti col carburante", ha spiegato, aggiungendo che "è comunque positivo che anche un pattugliatore portoghese parteciperà alle ricerche". A dare supporto anche un elicottero. "La speranza - ha osservato l'ammiraglio - è che i naufraghi si trovino sul canotto gonfiabile, sul quale potrebbero resistere per 5-6 giorni".

La collaborazione tra Roma e Lisbona

La Guardia Costiera italiana aveva chiesto formalmente alle autorità portoghesi di ampliare l'area di ricerca della 'Bright'. La richiesta è arrivata nella giornata di ieri al termine di una serie di contatti tra il Mrcc di Roma con le omologhe strutture portoghesi che hanno consentito di riprendere le attività. La Guardia costiera italiana ha fornito inoltre la piena disponibilità dei propri ufficiali in servizio all'Agenzia europea per la sicurezza marittima a Lisbona a collaborare con le autorità portoghesi e a fornire loro qualsiasi tipo di supporto.

L’appello della moglie: "Farò possibile per tenere alta l'attenzione"

A non rassegnarsi alla scomparsa dei due marinai, è Rosa Cilano: "Abbiamo fornito dettagli tecnici alle autorità portoghesi sulla Bright. Io continuerò a fare quanto possibile per tenere alta l'attenzione, per Aldo e Antonio", ha detto.