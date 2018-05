Roma, sotto l’area di Colle Oppio c’è una nuova Pompei

Il quartiere Colle Oppio, a Roma, potrebbe nascondere una nuova Pompei. A riferirlo è la Soprintendenza della Capitale. "Crediamo che sotto tutta l'area della Polveriera di Colle Oppio, come in tanti altri punti di Roma, ci possa essere una nuova Pompei. Ma, al momento, non mi sembra che ci siano le condizioni per procedere a uno scavo", ha detto Eleonora Ronchetti, della Soprintendenza capitolina, durante la commissione Cultura-Ambiente sui pareri per un playground nella zona. "Ci vorrebbe qualche milione di euro per fare uno scavo archeologico e accertare l'entità e l'estensione delle terme di Tito che probabilmente si trovano su tutta l'area", ha concluso. Pompei, prime analisi su scheletro del bimbo trovato negli scavi. FOTO