Maltempo, ancora emergenza in Sardegna per frane e allagamenti

È ancora emergenza maltempo in Sardegna dove fino alla mezzanotte di oggi, 5 maggio, per il quinto giorno consecutivo resta l'allerta di codice arancione, in particolare nella provincia di Oristano, nel Sulcis-Iglesiente e in Planargia. Nelle prossime ore è prevista qualche schiarita, ma le condizioni meteo rimarranno instabili. Migliora invece la situazione in Piemonte dove cala il livello dei fiumi dopo l’allerta dei giorni scorsi. (LE PREVISIONI)

Situazione critica nell’Oristanese

In Sardegna la pioggia caduta in questi giorni ha riempito gli invasi che nella prima parte dell'inverno, dopo un lungo periodo di siccità, erano ancora semivuoti. In particolare, ai piedi del Monte Grighine, nell'Oristanese, si è abbattuto un violento acquazzone che ha causato allagamenti e frane e ha isolato aziende e abitazioni di campagna. La situazione più delicata è ancora quella tra Siamanna e Siapiccia. Anche il Rio Cuccu ha straripato e la vicina strada provinciale è diventata anche stavolta un fiume in piena che ha allagato le campagne e la parte bassa dell'abitato di Siamanna.

Sardegna, in alcune zone scuole chiuse e frazioni isolate

Gravi difficoltà si sono registrate anche nel comune di Siamanna, dove sono all’opera i vigili del fuoco, i carabinieri e numerosi volontari. Emergenza nella notte anche a Mogorella, dove si è registrata una piccola frana lungo la provinciale 35 e si è dovuto intervenire per liberare la sede stradale e soccorrere un'automobilista. Interventi per allagamenti da parte dei vigili del fuoco anche a Oristano, San Nicolò d'Arcidano, Marrubiu, Terralba, Aidomaggiore e Ghilarza. A Bosa il sindaco ha deciso di chiudere le scuole. A Carbonia, invece, due frazioni sono rimaste isolate. Nel sud dell’isola, in particolare nel territorio di Arbus, una squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco ha soccorso in gommone sei camperisti tedeschi, fra i quali due bambini rimasti intrappolati dall'ondata di piena del rio Piscinas. I turisti erano bloccati da due giorni.

Migliora la situazione in Piemonte

Un’altra regione colpita da violenti acquazzoni è il Piemonte. Qui però i livelli dei fiumi sono in calo, o stazionari, dopo l'allerta delle scorse ore. Le ultime precipitazioni si sono concentrate sul settore occidentale della regione, attenuandosi e assumendo carattere sparso. I maggiori quantitativi d'acqua, secondo le rilevazioni dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpa) sono nel Cuneese, dove in sei ore si sono registrati fino a 25,8 millimetri di pioggia. Nelle prossime ore sono ancora previste deboli precipitazioni sul settore nei settori Torinese e Cuneese, dove sono possibili picchi localmente moderati. Isolati piovaschi nelle altre zone del Piemonte.