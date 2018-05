Terracina, trovati due cadaveri in mare: sono di una donna e una bimba

Due corpi senza vita, di una donna e di una bambina piccola, sono stati ritrovati in mare al largo di Terracina (Latina). I cadaveri, ha spiegato la guardia costiera, erano vicini e la donna aveva un giubbotto di salvataggio. Sia lei sia la piccola sono di carnagione mulatta, presumibilmente straniere, forse di origine sudamericana. La donna ha un'età apparente di circa 30 anni, mentre la bambina di 4 o 5. Dallo stato di decomposizione dei corpi, pare fossero in mare da quattro o cinque giorni. Non sono stati ritrovati documenti e non ci sono sui cadaveri segni di violenza. Al momento tutte le ipotesi sono aperte, ma per i soccorritori il fatto non dovrebbe essere legato al fenomeno migratorio.

Trovati tra Torre Canneto e Santa Anastasia

I due cadaveri sono stati trovati poco prima delle 11 da un gommone della guardia di finanza tra Torre Canneto e Santa Anastasia, al confine con Fondi. Poi sono stati recuperati e trasportati al porto di Terracina dalle motovedette della guardia costiera e della capitaneria. Ora sono a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti. La guardia costiera di Terracina ha inviato altre motovedette nella zona, per controllare se ci fossero altri corpi in mare o resti di un possibile naufragio, ma non ha trovato nulla.

Tutte le ipotesi sono aperte

Secondo i soccorritori, al momento tutte le ipotesi sono aperte: sia che i corpi possano essere stati trascinati dalla riva al largo, sia che siano caduti in acqua da un natante. Non si esclude, inoltre, che possano essere finiti in mare da un'altra parte e trascinati dalle correnti marine.