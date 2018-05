Maltempo in Sardegna, pioggia e allagamenti nel Sulcis

Ancora pioggia in Sardegna, dove il ciclone Mediterraneo non dà tregua all’isola. A essere colpita è soprattutto la zona del Sulcis, nell'area compresa tra Iglesias, Fluminimaggiore, Gonnesa e San Benedetto, dove si registrano disagi (LE FOTO). Intanto è stata prorogata fino alla mezzanotte di sabato 5 maggio l'allerta della Protezione civile regionale per l'ondata di maltempo. Criticità moderata (arancione) per il Centro e il Sud dell’isola, mentre è gialla quella per il Sulcis, Flumendosa-Flumineddu, Gallura e Logudoro. Previste ancora piogge intense e temporali con pericolo di allagamenti, frane e smottamenti (METEO).

Allagamenti e disagi a Fluminimaggiore e Iglesias

Particolarmente colpita la zona di Fluminimaggiore, dove c’è stata "una sorta di bomba d'acqua". A raccontarlo è il sindaco Ferdinando Pellegrini: "Mi hanno chiamato alle 3.30 e siamo subito intervenuti per garantire l'incolumità dei cittadini", ha spiegato. Qui è esondato in più punti anche il Rio Mannu, allagando varie aree. Come documentato da SkyTg24, il fango è entrato nei garage e nelle case: "Il ruscello è penetrato nelle abitazioni creando non pochi disagi", ha spiegato Mario Cau, assistente capo del corpo forestale Sardegna. Ma la pioggia non ha investito solo Fluminimaggiore. Fra le zone più colpite c’è anche quella di Iglesias e in particolare la frazione di San Benedetto: "Abbiamo vissuto alcune ore critiche", ha raccontato il primo cittadino Emilio Gariazzo.