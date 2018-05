Napoli, 37enne uccide la madre e si barrica in casa

Ha ucciso la madre e si è barricato in casa. E' accaduto a Qualiano, in provincia di Napoli. L'uomo, 37enne, sarebbe un disabile psichico. Secondo quanto si apprende dai Carabinieri, sarebbe armato di un fucile da caccia regolarmente detenuto dal padre. Quest’ultimo, rintracciato e portato sul luogo dai militari, non era in casa al momento dell'omicidio. I Carabinieri, che stanno tentando di convincere il 37enne ad aprire la porta di casa e a consegnarsi, avrebbero intravisto il corpo della donna a terra. Non si esclude un blitz.