Sequestrati 900mila prodotti pericolosi in un negozio del torinese

La Guardia di Finanza di Orbassano ha sequestrato 900mila articoli di cartoleria, per la cosmesi e materiale elettrico in un negozio di Carmagnola, comune dell'hinterland torinese, gestito da un 25enne di origine cinese.

Prodotti sequestrati per 40mila euro

Nella mattina del 2 maggio la Guardia di Finanza ha effettuato un sequestro di oltre 900mila articoli in un emporio di Carmagnola, comune del Torinese. I prodotti ritirati dal commercio hanno un valore complessivo di oltre 40mila euro. Al gestore dell'emporio, un 25enne di origine cinese, le fiamme gialle hanno contestato la pericolosità dei prodotti sprovvisti delle informazioni basilari per la tutela del consumatore. Il negozio commercializzava articoli di varia natura, dall'abbigliamento ai casalinghi, dai componenti per l'elettronica agli accessori per l'auto fino ai prodotti per la bellezza, ma moltissimi erano sprovvisti di etichette che ne illustrassero provenienza, modalita' d'uso, indicazioni in lingua italiana del prodotto o eventuale presenza di sostanze pericolose. Il gestore è stato sanzionato e i prodotti posti sotto sequestro.