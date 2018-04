Venezia, No Global rimuovono tornello del varco a piazzale Roma

Una trentina di giovani no global ha rimosso questa mattina a Venezia uno dei varchi che il Comune aveva posto per regolamentare l'afflusso di turisti nel ponte del Primo maggio. Si tratta del tornello ai piedi del Ponte di Calatrava, a piazzale Roma.

Comandante Polizia: "Lo ripristineremo quanto prima"

"Ripristineremo quanto prima il varco. I no global cercano soltanto pubblicità", ha detto il comandante della Polizia municipale, Marco Agostini. Già da questa mattina l'afflusso di turisti a Venezia era diventato massiccio, al punto che tutti i parcheggi di piazzale Roma sono andati sold out e le auto sono state dirottate al Tronchetto. Era stato il sindaco Luigi Brugnaro, in un'ordinanza firmata il 24 aprile, a emanare il provvedimento ritenuto "urgente" per salvaguardare la città e per la corretta gestione del traffico pedonale e acquatico. I tornelli sono entrati in funzione il 28 aprile (FOTO).

No Global: sbarrare città è farla morire

I giovani del centro sociale Morion hanno diffuso un comunicato per spiegare le ragioni della protesta: "Alla fine Brugnaro ce l'ha fatta", scrivono. Secondo i no global, "le immagini della città sbarrata, dell'ingresso selettivo, della riduzione dell'urbano a parco a tema susciterebbero un sorriso amaro se fossero l'ennesima provocazione dell'ennesimo artista intenzionato a denunciare la progressiva 'morte di Venezia'. Suscitano invece indignazione perché simboleggiano la resa definitiva di un'amministrazione che non solo si copre di ridicolo globale, ma che contemporaneamente alza le mani di fronte all'emergenza esodo, all'impoverimento demografico e sociale della città che amministra".

"Misura che non colpisce il turismo mordi e fuggi"

Secondo quanto spiegato dai No Global, quello del sindaco sarebbe un provvedimento che "non va a colpire il turismo mordi e fuggi", ma produrrebbe "esattamente l'opposto" perché "da una parte crea la figura di un cittadino legittimo" e "dall'altra, imponendo un dispositivo di controllo ai danni dello stesso 'Veneziano legittimo', gli sta dicendo che è ormai espropriato della propria città".

