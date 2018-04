Roma, registrata all'anagrafe la figlia di due padri

Anche all’anagrafe di Roma è stata iscritta una bimba figlia di una coppia omogenitoriale. Dopo i casi di Torino e Gabicce (anche se il caso romano è cronologicamente di poco precedente a quello marchigiano), anche nella Capitale si sono riconosciuti come genitori due padri. La bimba è nata in Canada da madre surrogata, ed è stata registrata senza l’intervento di un giudice negli uffici comunali di Roma. È la prima trascrizione di questo tipo nella città. Secondo il legale Alexander Schuster che ha seguito il caso, quanto accaduto “è importante sia per il ruolo della Capitale sia per la prassi che apre". Anagrafe Torino registra figlio di due mamme: prima volta in Italia