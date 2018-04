Previsioni meteo, per weekend e primo maggio attesa pioggia

Ritornerà il maltempo in quasi tutta Italia durante il weekend del 28-29 aprile e fino a mercoledì 2 maggio. Per martedì primo maggio sono attese nuvole in gran parte della penisola (METEO).

Il weekend

Il weekend del 28-29 aprile sarà caratterizzato, a Nord, da addensamenti compatti lungo le aree alpine e prealpine centroccidentali, aree pianeggianti del Piemonte e area appenninica occidentale, con rovesci o temporali sparsi, al mattino lungo le aree alpine, prealpine ed appenniniche, ma in estensione pomeridiana al resto delle regioni centroccidentali. In serata si attendono un aumento della nuvolosità compatta, un'intensificazione dei fenomeni lungo l'area alpina e prealpina e ampi spazi di sereno sul resto del settore.

Al centro e in Sardegna il primo mattino di sabato sarà caratterizzato da un'estesa nuvolosità medio-alta e a carattere cumuliforme sulle regioni tirreniche peninsulari, con rovesci o temporali sparsi, in generale di debole intensità. Dalla seconda parte della mattinata le nuvole si sposteranno verso le regioni adriatiche e raggiungeranno compatte anche la Sardegna, dove sono previsti temporali sparsi. Al Sud e in Sicilia sono attesi rovesci o temporali sparsi di debole intensità con una generale e parziale attenuazione serale.

Domenica 29 aprile al Nord molte nubi compatte sulle aree alpine, prealpine e appenniniche settentrionali, e spesse velature sul resto del Paese, con rovesci o temporali, diffusi sulle aree alpine e prealpine centroccidentali, e sparsi sul resto della penisola. Dal pomeriggio intensificazione dei fenomeni sulle regioni alpine e prealpine centroccidentali, con fenomeni temporaleschi localmente intensi sul alto Piemonte e Lombardia nord-occidentale. In serata attenuazione dei fenomeni su gran parte del paese ad eccezione delle aree alpine e prealpine, dove ancora i fenomeni continueranno a presentarsi diffusi.

Un primo maggio nuvoloso

Nel mattino di lunedì 30 aprile sono attese molte nubi al centro-nord con fenomeni da sparsi a diffusi, specie sulle aree alpine e prealpine, ma con tendenza a graduale miglioramento nel corso del pomeriggio e nella serata. Al Sud è prevista una nuvolosità medio alta e alta via via sempre più consistente. La giornata del primo maggio sarà caratterizzata da una copertura irregolare a tratti intensa sulla catena alpina, dorsale appenninica e sulla Sardegna con precipitazioni diffuse sull'isola. Velature sempre più spesse sulle regioni centrali con deboli piovaschi serali attesi tra Toscana, Umbria e Lazio settentrionale. Nessun miglioramento atteso per mercoledì 2 maggio, quando si prevede un'estesa nuvolosità medio-alta e a carattere cumuliforme su tutto il centro-nord, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, in special modo sulle regioni centrali, estese velature invece al Sud.