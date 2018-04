Roma, a giugno parte il progetto #ViaLibera: 24km di strade pedonali

Una domenica al mese, a partire da giugno, 24 chilometri di strade di Roma verranno dedicate ai soli pedoni e ciclisti grazie all’interdizione di auto e scooter. Lo ha annunciato la sindaca Virginia Raggi il 26 aprile, dichiarando che sarà un modo per consentire ai cittadini di vivere la Capitale "in un modo diverso". Il progetto, che prende il nome di "#via libera", interessarà alcune delle strade più importanti di Roma tra cui i Fori Imperiali, l’Appia Antica e via Cola di Rienzo.

Come a Città del Messico

"L'idea - ha spiegato la Raggi - nasce dal convegno del C-40 (Cities Climate Leadership Group) a Città del Messico dove sono stata a febbraio scorso, in quella occasione ho scoperto che lì ogni domenica 55 chilometri di rete di strade diventano ciclopedonali". Il progetto romano, a differenza di quello messicano, comincerà con 24 chilometri che comporranno un anello all’interno della città. Il circuito in questione, che prevede 1.400 transenne, passerà per il Colosseo, il quartiere Prati, via Labicana, via Tiburtina, Largo Corrado Ricci, via di San Gregorio sul lato Palatino, via di Santa Bibiana, via delle Terme di Caracalla e via Giolitti. "In una seconda fase - ha dichiarato la sindaca - saranno aggiunti altri 'rami' per arrivare a 30-33 chilometri, e poi nulla vieta di ampliare ancora sulla base delle richieste dei cittadini". Le strade, stando al progetto del Campidoglio, "si animeranno con feste di quartiere per far scoprire a tutti l’importanza e la bellezza delle isole pedonali". A tal proposito "ci sarà un avviso pubblico per operatori e aziende che vogliono arredare questi spazi, promuovere iniziative, fare Street food".

Garantita la mobilità in città

Il progetto "#via libera", assicura il primo cittadino, non paralizzerà la città "in quanto ci saranno 55 incroci aperti al traffico veicolare ma presidiati dalle forze dell'ordine per garantire la continuità del percorso ciclopedonale". In questo modo, secondo l'assessore alla Mobilità Linda Meleo, si "garantisce un cambiamento culturale, abituando i cittadini alla pedonalizzazione di alcune aree che poi lo diventeranno in modo permanente".