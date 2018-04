Roma, droga nascosta al parco giochi: arrestati sei giovani

I carabinieri hanno arrestato sei persone a Roma per spaccio di droga. Si tratta di 6 giovani, tra cui due minorenni, di età compresa tra i 17 e 22 anni. Secondo le accuse, la banda sarebbe stata solita vendere gli stupefacenti all'interno del parco pubblico di via San Giusto, dove i sospettati credevano di essere lontani da occhi indiscreti e dove avrebbero nascosto le dosi di droga sotto un gazebo destinato allo svago di famiglie e bambini.

L'arresto

A fare luce sul presunto giro di droga sono stati i Carabinieri della Stazione Roma Prenestina che hanno arrestato i sei con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. La banda di pusher, cinque di Roma e uno originario della Repubblica Dominicana, avrebbe pianificato tutto in modo minuzioso: nascosta la droga sotto al gazebo, i giovani si dividevano all'interno del parco alla "ricerca" di acquirenti. All'occorrenza si avvicinavano poi alla struttura in legno dove, recuperate le dosi da vendere, avveniva lo scambio illecito. I militari hanno così potuto ricostruire i loro piani e bloccarli in flagranza di reato.

Sequestrate 30 dosi di cocaina

Nel corso del blitz, i carabinieri hanno inoltre recuperato un sacchetto in plastica contenente oltre 30 dosi di cocaina. I militari sono poi passati alla perquisizioni delle abitazioni dei pusher, dove avrebbero trovato e sequestrato altre dosi di droga, bilancini di precisione e circa 500 euro, provento dello spaccio. I sospettati maggiorenni sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, mentre i due minorenni sono stati portati al Centro di Prima Accoglienza Minori in via Virginia Agnelli.