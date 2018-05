Dal 7 al 13 maggio la seconda edizione di "Milano Food City"

Torna "Milano Food City": la seconda edizione della manifestazione si terrà dal 7 al 13 maggio. Sette giorni con oltre 400 eventi tra dibattiti, percorsi, arte, cultura, degustazioni e solidarietà per condurre professionisti, studiosi ed esperti, appassionati, cittadini, turisti e famiglie alla scoperta delle virtù del cibo e contribuire a diffondere una nuova cultura alimentare.

Le sette virtù del cibo

Milano Food City è un progetto voluto e coordinato dal Comune di Milano. Tema della seconda edizione è la scoperta delle "Sette virtù del cibo: gusto, incontro, energia, diversità, nutrizione, risorsa e gioco". Il calendario della manifestazione è nato dalla collaborazione tra Camera di commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi, Confcommercio Milano, Fiera Milano, Coldiretti, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e Fondazione Umberto Veronesi. Con il supporto esterno di Assolombarda e Seeds&Chips. "Milano Food City – spiega il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala – rappresenta un mix di tanti ingredienti, una idea originale che è nata dalle due storiche anime della città, quella che produce e quella che dona. La prima edizione di Food City è stata resa grande dalla partecipazione di migliaia di persone. Quest'anno l’iniziativa arriverà anche in periferia. A Gratosoglio, quartiere della periferia meridionale del capoluogo lombardo, i giovani saranno protagonisti con le immagini della bellissima mostra di Frida Kahlo. L'invito che rivolgo a tutti è di partecipare numerosi per scoprire le novità di questa seconda edizione e battere il record di 7 tonnellate di cibo raccolte".

Una gara di solidarietà

Milano Food City, oltre a proporre tanti appuntamenti diffusi sul territorio, sarà una grande gara di solidarietà grazie a #PIUSIAMOPIUDONIAMO che prenderà il via il 7 maggio in piazza XXV Aprile alle 18.30, in occasione dell'inaugurazione istituzionale della sette giorni presso gli spazi di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Una grande festa, con musica, street food e intrattenimento, voluta da tutti i partner per sensibilizzare i cittadini ai valori della solidarietà e della cultura alimentare, riflettendo sul tema dello spreco e dell'equa distribuzione del cibo. I cittadini sono invitati a pesarsi su "bilance solidali" da soli, in coppia o in gruppo. Alla fine della settimana, le associazioni no profit Banco Alimentare, Caritas Ambrosiana, Pane Quotidiano e Croce Rossa Italiana, riceveranno un quantitativo di derrate alimentari proporzionale al numero complessivo dei cittadini coinvolti. L'iniziativa è resa possibile grazie al contributo di Carrefour, Conad, Gruppo VéGé, Coop, Riso Scotti, Amadori, Consorzio Aidepi. Dopo piazza XXV Aprile, le bilance solidali si sposteranno per tutta Milano seguendo i principali appuntamenti di Milano Food City. Per tutta la settimana, il cuore della città, piazza Duomo, ospiterà "Pane in piazza": momento benefico organizzato dalle Missioni Estere Cappuccini onlus di Milano insieme alla Famiglia Marinoni per sostenere le attività all'estero delle missioni. "Pane in piazza" permetterà di gustare le specialità regionali italiane di pane, pizza, focaccia e dolci - sfornate ininterrottamente dalle 10 alle 22. Anche la Stazione Centrale partecipa alla settimana con un'installazione che racconterà come vivere al meglio tutti gli appuntamenti di Milano Food City.

La michetta gigante contro lo spreco

Anche Sky aderisce alla Milano Food City con una serie di iniziative. Attraverso la campagna "Sky Un mare da salvare" intende sensibilizzare i cittadini sull’eccessivo utilizzo della plastica usa e getta anche nella filiera alimentare. Per questo, sarà presente alla manifestazione con una michetta gigante, #MicaSpreco, composta da plastiche riciclate provenienti dalla catena alimentare. L’installazione sarà visibile in Piazza XXV Aprile a partire dal 7 maggio mattina e per tutta la durata della manifestazione. La riproduzione del tradizionale panino milanese misura 3,5 metri ed occupa una superficie di 25 mq: l’obiettivo è quello di far toccare con mano e rendere il più possibile visibile l’impatto che hanno sul mare gli imballaggi alimentari di plastica non riciclati correttamente. Inoltre, a Rogoredo S. Giulia, quartiere dove Sky ha la propria sede, verrà posizionata una delle bilance sulle quali il Comune invita i cittadini a pesarsi per poi tramutare il peso totale raggiunto durante tutta la manifestazione in derrate alimentari che saranno donate dalla grande distribuzione alle associazioni che si occupano solidarietà e di lotta allo spreco. Sky partecipa all’iniziativa con i propri dipendenti.

Un mare da salvare

L’installazione #MicaSpreco vivrà, dal 3 al 14 maggio, anche in una pagina facebook dedicata dove, oltre alle informazioni sull’evento, gli utenti potranno ripercorrere la storia del progetto Un Mare da Salvare, che Sky ha voluto dedicare agli oceani. Lanciata nel gennaio 2017, "Sky Un mare da salvare" vuole sensibilizzare l’opinione pubblica e ispirare le persone ad agire per proteggere gli oceani. Grazie a questa campagna, il gruppo intende lavorare con diversi partner per stimolare e supportare la ricerca e soluzioni innovative che abbiano un impatto positivo nella riduzione della plastica nel mare e impegnarsi direttamente trasformando anche il proprio modo di lavorare. Dieci anni fa, Sky è diventata la prima azienda media carbon neutral al mondo ed è attualmente elencata nelle prime 8 delle aziende sostenibili nelle Newsweek Green Rankings, Silver Class nel Dow Jones Sustainability Index ed è inclusa nel FTSE4Good.