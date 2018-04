Galleria chiusa dopo incendio pullman, code e disagi su autostrada A10

Disagi per i vacanzieri che, in vista del ponte lungo del 25 aprile, sono diretti verso la riviera ligure di Ponente. Sulla A10 Genova-Savona lunghe code sono state causate dalla chiusura di una galleria dove venerdì 20 aprile ha preso fuoco un pullman che trasportava una trentina di studenti marchigiani, tutti illesi.

Chilometri di code destinati ad aumentare

Nel pomeriggio di sabato 21 aprile si registrano quasi 20 chilometri di code da Varazze in direzione della Francia. Code che interessano sia il tratto di Autostrade per l'Italia sia quello dell'Autostrada dei Fiori e che, in misura minore, si sono formate anche in direzione Genova. All'altezza della galleria Fornaci, tra Savona e Spotorno, dove si è verificato l'incendio del mezzo, è stato istituito il doppio senso di marcia. E i disagi, già percepiti nella giornata di venerdì, sono destinati ad aumentare: in Liguria, complice il bel tempo (come ricordano anche le previsioni di Sky METEO24), è infatti atteso l'arrivo di migliaia di turisti per il ponte. "Per tutto il fine settimana sono previsti forti disagi a causa del cantiere", spiega Autostrada dei Fiori, che a chi intende raggiungere la riviera di Ponente consiglia di "evitare di mettersi in viaggio se non strettamente necessario o programmare le partenze".

L'incidente, una “tragedia sfiorata”

A bordo del pullman c'era una trentina di studenti tra i 16 e i 18 anni dell'istituto superiore "Bettino Padovano" di Arcevia e Senigallia, nell'Anconetano, che stavano andando in gita. Con loro anche cinque docenti. Ragazzi e professori sono fortunatamente usciti tutti incolumi, anche grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco che li hanno tratti in salvo dal mezzo in fiamme. Sono stati accolti nella palestra della scuola media del Comune di Spotorno, dove hanno pranzato in attesa di un mezzo sostitutivo. Lievemente intossicati i due autisti, trasportati in ospedale in codice verde. "Si è sfiorata una tragedia", è stato il commento del sindaco di Arcevia, Marco Bomprezzi, che ha ringraziato professori ed autisti per "aver saputo gestire con grande intelligenza e sangue freddo una situazione molto difficile".