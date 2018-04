Ascoli, prof augura buon compleanno a Hitler su Fb: "Post travisato"

"Einhundert neunundzwanzig alles Gute zum Geburtstag Wuensche", ossia: "Centoventinove volte auguri di buon compleanno". Lo ha scritto su Facebook un docente di Ascoli Piceno nel giorno dell'anniversario della nascita di Adolf Hitler. Il caso ha sollevato un vespaio di polemiche anche se il prof si è subito difeso: "Auguravo buon compleanno a Colmar Walter Hahn, artista e fotografo nato il 20 aprile 1889 a Berlino". Autore del post è Felice Spicocchi, vice preside dell'Istituto tecnico agrario Ulpiani di Ascoli Piceno. Contro di lui si sono scagliati su Facebook gli "Antirazzisti piceni": festeggia il compleanno di Hitler, si legge sulla pagina del gruppo, deve "lasciare il suo ruolo di educatore immediatamente”. La preside prende le distanze: il prof "è assente da mesi" non è più suo vice.

Il post

"Gentili signori il pandemonio che si è creato ha del surreale. Stamattina mi è venuta la 'brillante' idea di fare gli auguri di buon compleanno a Colmar Walter Hahn (…). Chi conosce l'artista e sa di cosa stavo parlando, ha infatti commentato 'tanti auguri allo zio di Berlino' e ho messo anche un like al commento. Dopodiché si è scatenato l'inferno. Non so chi abbia iniziato, ma il mio post è stato travisato, volendo a tutti i costi associarlo al dittatore Adolf Hitler. Per di più nato in Austria, a Branau am Inn e non a Berlino”, si legge nel comunicato che il professor Spicocchi ha diffuso dopo aver parlato con il suo avvocato.

La polemica

A sollevare il caso l’associazione dietro la pagina Facebook “Antirazzisti piceni”, che ha subito scritto alle autorità scolastiche, al Miur e al Prefetto di Ascoli Piceno. In un post corredato dallo screenshot del messaggio del professore, scrivono: "(…) Non deve esistere alcun ruolo pubblico per chi non solo disconosce i principi basilari e fondanti del convivere democratico, ma addirittura manifesta aperta simpatia con l'emblema incarnato della negazione non solo di tutti i principi democratici che ci identificano, ma addirittura dei diritti umani”. Ma a quanto dichiara all'Ansa la presidente dell'Istituto tecnico, Maria Luisa Bachetti, l’insegnante sarebbe in aspettativa da ottobre per malattia e non ricoprirebbe più la carica di vicepreside: “È assente da mesi, qualunque cosa abbia fatto lo ha fatto in maniera autonoma, la scuola non c'entra". La dirigente ha proseguito sostenendo che le idee politiche del professore "si poteva pensare in maniera pacata che andassero in una certa direzione, ma agli atti non c'è nulla, non abbiamo mai avuto lamentele né dai ragazzi, né dalle famiglie”.