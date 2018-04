Donna trovata morta a Bressanone, il marito: "Sono io l'assassino"

Il cadavere di una donna di 57 anni, con ferite da arma da taglio, è stato trovato questa notte in un appartamento del centro di Bressanone. In mattinata è stato fermato il marito che aveva scritto, in tedesco, su un foglietto trovato nella sua giacca: "Sono io l'assassino di mia moglie".

Ferite da arma da taglio in più punti

Il corpo della donna, originaria di Bressanone, è stato trovato nella notte tra giovedì e venerdì in un appartamento a pochi passi dal centro storico. A dare l’allarme sono stati alcuni parenti della 57enne. Da giorni nessuno aveva più notizie di lei. Secondo quanto si apprende, ieri sera i due figli sono arrivati nell'appartamento dei genitori e hanno trovato il cadavere. I figli - si è appreso - avrebbero poi chiamato il padre che avrebbe risposto "sto cercando di raggiungere vostra madre". Sul posto sono arrivati i carabinieri, l’area è stata sigillata e sono iniziate le indagini. Dai primi esami sul cadavere della donna sono emerse evidenti ferite da arma da taglio in più punti del corpo.

Il fermo del marito

I carabinieri hanno subito indirizzato le ricerche sul marito della donna, che non era in casa al momento del ritrovamento del corpo. Dopo alcune ore gli investigatori hanno individuato l'uomo vicino alla stazione ferroviaria di Bressanone, in stato confusionale. Presentava varie ferite sul corpo e non si esclude che avesse in mente di togliersi la vita gettandosi sotto un treno. Fermato e portato in caserma, davanti agli inquirenti, l'uomo si è comunque avvalso della facoltà di non rispondere e il gip ha convalidato l'arresto. La procura di Bolzano ha coordinato sul posto le attività investigative.

Data ultima modifica 20 aprile 2018 ore 13:56