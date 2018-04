Viminale: espulso cittadino marocchino in contatto con foreign fighter

Un cittadino di origini marocchine è stato espulso oggi dal territorio nazionale per motivi di sicurezza dello Stato. Si tratta della 34esima espulsione del 2018 dall'Italia. Dall'1° gennaio 2015 sono 271 le persone vicine ad ambienti dell'estremismo religioso espulse, con accompagnamento nel proprio Paese, come ha comunicato il Viminale in una nota.

Contatti sul web con estremisti e foreign fighter

L’uomo espulso ha 32 anni ed è risultato attivo nel Mantovano. Avrebbe avuto contatti attraverso il web con utenti con "profili estremisti", tra cui uno, in particolare, inserito nella lista dei foreign fighters e partito dall'Italia verso il teatro di guerra di Siria e Iraq nel 2015. Numerosi i precedenti a carico del 32enne, per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Rintracciato dai carabinieri della Stazione di Ostili, in provincia di Mantova, è stato espulso il 19 aprile: il suo volo è decollato dalla frontiera aerea di Bologna verso il Marocco.