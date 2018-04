Mettono in chat un video dell’amica nuda: sospesi 12 liceali a Milano

Hanno messo in chat il video di una loro amica nuda, all'epoca tredicenne. Per questo motivo, dodici ragazzi che frequentano un Liceo scientifico a Milano sono stati sospesi per dieci giorni, durante i quali svolgeranno lavori socialmente utili come ripulire cortili, aule e biblioteche. La notizia è riportata dal Corriere della Sera.

Il video fatto alle medie

Il video sarebbe stato mandato dalla ragazza a un suo ex fidanzato quando erano alle scuole medie. Lui l'avrebbe poi fatto circolare tra i ragazzi con cui giocava a calcio. Nel gruppo dei loro amici cominciano a parlarne tutti ma i genitori della giovane, cercando di proteggerla, non avevano denunciato l'episodio, parlandone solo con il padre e la madre del fidanzatino. Il caso dopo un po' sembra dimenticato.

I genitori convinti dal preside a denunciare

Il filmato, però, è rispuntato ora che la ragazza frequenta la prima in un liceo di Milano. Il preside ha convinto i genitori a denunciare la vicenda, della quale si sta occupando ora anche la Procura dei minori, mentre i dodici alunni sono stati sospesi per dieci giorni. "La pena più severa che si ricordi da vent'anni a questa parte", commenta un docente, mentre il pm dei minori spiega che "ci capitano un paio di storie al mese di questo tipo e l'indagine è particolarmente complessa perché il materiale di fronte alla legge è a tutti gli effetti pedopornografico, ma spesso il procedimento resta a carico di minori di 14 anni, quindi non imputabili".