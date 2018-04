Tropea, rissa per uno sguardo di troppo: tre donne ai domiciliari

Una rissa tra donne per uno sguardo di troppo. Poi l’intervento dei carabinieri e gli arresti. L’episodio, che ha coinvolto tre maggiorenni e una minorenne, è avvenuto a Tropea (Vibo Valentia). Le quattro donne si stavano picchiando tra di loro e i carabinieri sono stati allertati. Nel tentativo di dividerle, anche un militare è rimasto lievemente contuso. Sedata la rissa, sono state portate in caserma.

Tre di loro sono state arrestate, mentre la quarta, che non ha ancora compiuto 18 anni, è stata denunciata in stato di libertà. Devono rispondere tutte di rissa, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Sarebbe stata una delle protagoniste dell’episodio a far sapere agli inquirenti che il motivo dello scontro era stato uno sguardo di troppo da parte di una delle contendenti. Le donne arrestate si trovano ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.