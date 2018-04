Follonica, il 29enne fermato confessa: "Sono stato io"

"Sono stato io". Dopo 24 ore di silenzio, ha confessato Raffaele Papa, 29 anni, che nella serata di ieri, 13 aprile, è stato fermato per aver sparato con una pistola a due fratelli, uccidendone uno e ferendo l'altro. Ferita gravemente anche una donna che passava in quel momento in via Matteotti a Follonica, in provincia di Grosseto. La vittima è Salvatore De Simone, 42 anni, titolare dell’Hotel Stella. Feriti il fratello Massimiliano, che ha cercato di disarmare l’aggressore, e la farmacista Paola Martinozzi.

La confessione

Da quando i carabinieri lo hanno fermato, circa due ore dopo la sparatoria, Raffaele Papa non ha detto una parola. Ha poi deciso di confessare ma non ha aggiunto altri particolari: "Non me li ricordo", avrebbe detto al pm Giampaolo Melchionna. Sembra che tra l’omicida e i titolari dell’hotel ci fossero da tempi violenti litigi. La sparatoria al termine dell’ennesima lite, forse per dell’acqua caduta dal balcone dell’albergo davanti al negozio di alimentari di cui il 29enne è titolare.