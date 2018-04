Terremoto L'Aquila, 120 giorni di proroga per recupero delle imposte

Altri 120 giorni di tempo. Il governo di Paolo Gentiloni, formalmente ancora in carica, ha firmato nel pomeriggio di giovedì un decreto che autorizza la proroga di 120 giorni per l'esecuzione di tutta la procedura per il recupero delle imposte del 2010 per il terremoto dell'Aquila del 2009.

Più tempo per le imprese

L'annuncio è stato dato dalla commissaria alla ricostruzione del Centro Italia Paola De Micheli a margine della visita di Gentiloni a Muccia, ricordando che sulla vicenda incombe un'infrazione dell'Unione europea. "Al di là dei tecnicismi del decreto la proroga significa che le imprese e anche il commissario avranno molto più tempo per fare gli approfondimenti sul recupero delle imposte", ha spiegato la De Micheli a pochi giorni dal nono anniversario del sisma.

Lo scontro con l'Europa

La commissaria, intervistata qualche mese fa da Sky TG24 sul tema della ricostruzione post sisma, ha parlato anche dello "scontro tra Italia ed Europa" in corso sul tema. "Ovviamente questi 120 giorni diventano tempo a disposizione delle istituzioni, cioè Parlamento e nuovo Governo per poter elaborare una ulteriore ipotesi di soluzione negoziata con l'Europa per cercare di ridurre al minimo il danno di questa infrazione europea", ha detto De Micheli. "Credo che si tratti di un segnale molto importante di questo governo, un segnale che seguitiamo ad occuparci senza sosta delle emergenze del Paese" ha concluso, facendo riferimento al terremoto dell'Aquila ma anche agli episodi più recenti come il sisma che ha colpito il Centro Italia nell'estate del 2016.