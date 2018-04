Vento, caldo e sabbia sahariana: le previsioni per il weekend

Il weekend in arrivo (14 e 15 aprile) si preannuncia per l'Italia piuttosto movimentato dal punto di vista meteorologico (LE PREVISIONI). Una nuova perturbazione di origine atlantica colpirà nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 aprile le due isole maggiori e le regioni meridionali. Successivamente, però, un'area di bassa pressione di origine nord africana interesserà il bacino del Mediterraneo centrale, dove si registreranno venti forti, che coinvolgeranno tutto il Sud. Ad annunciarlo è il Dipartimento della protezione civile che ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse che prevede, dalle prime ore di domani, "venti da forti a burrasca dai quadranti orientali, con raffiche fino a burrasca forte, su Sicilia e Calabria, in estensione sulla Sardegna. Si segnalano mareggiate lungo le coste esposte". Valutata, sempre sabato anche, "allerta gialla" in Veneto sui bacini occidentali, sull'Alto Piave e su quelli di sud-est.

Temperature in rialzo

Proprio a causa della bassa pressione nordafricana, "nel fine settimana si formerà un vortice ciclonico e ci sarà un temporaneo rialzo della pressione sull'Italia, che così godrà di tempo più stabile quantomeno sabato". Queste le previsioni degli esperti, secondo cui questi venti meridionali favoriranno un netto rialzo delle temperature oltre che un massiccio trasporto di sabbia dal deserto sahariano verso l'Europa. I cieli saranno foschi, mentre su gran parte della Penisola si supereranno i 20 gradi, con punte di 25-26 gradi sulle regioni tirreniche, fino a sfiorare i 28-30 gradi sul trapanese.

Domenica nuovo peggioramento

Già da domenica, però, è prevista maggiore nuvolosità di passaggio su tutti i settori, con qualche pioggia o temporale localizzato sulle regioni del Centro e della Sardegna, isolatamente possibile anche in Sicilia. Entro sera qualche pioggia tenderà a risalire anche le regioni del Nord, ma anche in questo caso si tratterà di "fenomeni distribuiti in modo molto irregolare e non diffusi", dicono gli esperti. La prossima settimana vedrà ancora instabilità atmosferica almeno nella prima parte, con occasione per nuovi acquazzoni e temporali sparsi in un contesto comunque ancora mite.