McDonald’s, incendi in due locali a Milano e Sedriano

Due incendi in due locali McDonald’s a distanza di poche ore nel milanese. Il primo è si è verificato intorno alle 12 di oggi, 12 aprile, nel fast food di Sedriano. Il secondo è divampato nei sotterranei di piazza XXIV maggio di Milano. In entrambi i casi nessuno è rimasto ferito o intossicato.

L’incendio a Sedriano

Secondo quanto scritto dal Corriere della sera, e in base ai primi accertamenti dei Vigili del fuoco che sono subito intervenuti, il rogo del McDonald's di Sedriano sarebbe divampato nel locale caldaia sul tetto. Sono stati alcuni clienti a dare l’allarme e ad avvertire il personale. Il ristorante è stato immediatamente evacuato in attesa dei pompieri che sono arrivati poco dopo con due automezzi. Sull’episodio indagano i carabinieri di Sedriano e la polizia locale.

Il rogo nel locale di Milano

L’incendio del McDonald’s di piazza XXIV maggio, a Milano, sarebbe invece scoppiato nei sotterranei del locale. Divampate le fiamme, i clienti del fast food sono stati evacuati. Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco, il rogo è iniziato durante alcuni lavori di manutenzione. Da quanto si è appreso, due operai stavano tagliando una piccola cisterna di gasolio in disuso che in passato era usata per il riscaldamento e - questa l'ipotesi - qualche scintilla è entrata in contatto con residui di liquido infiammabile. Il contatto ha creato molto fumo ma i Vigili del fuoco sono riusciti a contenere l'incendio. I due operai coinvolti non hanno riportato lesioni e hanno rifiutato il trasporto in ospedale.