Donna uccisa con forbici a Sarzana, fermato il compagno

Femminicidio a Sarzana, in via dei Molini, in provincia di La Spezia. Una donna di 53 anni, italiana, è stata trovata senza vita dai Carabinieri all'interno della sua abitazione. A dare l'allarme sarebbero stati i vicini.

La ricostruzione

La donna sarebbe stata pugnalata più volte con una forbice o un coltello. Secondo le prime informazioni, l'omicida sarebbe il compagno, un uomo di origine romena di 29 anni. I Carabinieri lo hanno rintracciato e bloccato in serata, lo hanno portato in caserma in attesa di essere ascoltato dal magistrato. L'omicidio risale alla mattina del 3 aprile. I carabinieri sono al lavoro per fare piena luce sulla vicenda. Non è chiaro cosa avrebbe potuto spingere il giovane, che frequentava la 53enne da poco tempo, a commettere il gesto.