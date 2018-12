Ancora maltempo sull'Italia. Allerta in Campania, neve a Potenza

Gli effetti della perturbazione di origine atlantica che sta interessando l'Italia continueranno anche nella giornata di giovedì 22 marzo, con forti venti da Nord a Sud, neve al Centro e piogge sulle regioni meridionali (LE PREVISIONI).

Italia spaccata in due

L'inizio della primavera sarà dunque “posticipato” ancora di qualche giorno. Giovedì 22 marzo al Nord il cielo sarà sereno ma il rinforzo dei venti nord-orientali porterà comunque a un abbassamento delle temperature, come nel resto del Paese. Già dalla serata di mercoledì nuove precipitazioni hanno interessato tutto il Sud, assumendo carattere nevoso fino a quota collinare. Nevicate oltre i 200 metri sulla Romagna e al di sopra dei 400-600 metri su Marche, Umbria, Lazio orientale, Abruzzo e Molise. Temporali diffusi invece sulla Campania, accompagnati da fulmini e forti raffiche di vento che potranno portare a nuove mareggiate come quelle registrate mercoledì nel Salernitano e sulla Costiera Amalfitana. Previsti venti di burrasca e rovesci su Sicilia, Campania, Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise.

Allerta meteo gialla

I fenomeni meteo potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche. Per questo la Protezione Civile ha emesso una nuova allerta gialla, dopo quella dei giorni scorsi, che riguarda appunto il settore sud-orientale dell'Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Campania meridionale, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e il settore sud-occidentale della Sardegna. Allerta per rischio idrogeologico anche in Veneto, nel bacino dell'Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel Comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sotto costante monitoraggio.

Scuole chiuse in Basilicata

A Potenza, in Basilicata, nevica intensamente già dalla serata di mercoledì, con disagi sulle principali vie di comunicazione della regione. Da qui la decisione del sindaco, Dario De Luca, di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Lo stesso provvedimento è stato preso da numerosi altri sindaci lucani, anche in provincia di Matera.

Neve nel Salernitano

Nevica abbondantemente nel Vallo di Diano, Alburni e Tanagro, a sud di Salerno. Nella maggior parte dei comuni della zona le scuole sono rimaste chiuse a seguito di specifiche ordinanze sindacali. Le condizioni meteo stanno creando disagi alla circolazione sulle strade, soprattutto nelle zone montane. Sull'A2 Autostrada del Mediterraneo gli agenti della Polizia stradale del COA (Centro Operativo Autostrada) di Sala Consilina monitorano costantemente la circolazione veicolare, consentendo il transito ai soli veicoli dotati di catene.

Primavera con nevicata in Sardegna

Durante la notte alcuni paesi del centro della Sardegna si sono risvegliati coperti da un manto bianco. Anche qui non si registrano particolari problemi per la viabilità, a patto che si viaggi muniti di catene o con pneumatici invernali. Nel frattempo prosegue fino alle 14 l'allerta meteo per rischio idrogeologico nei bacino dell'Oristanese, del Sulcis-Iglesiente e del sud dell'isola.