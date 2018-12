Duplice omicidio a Treviso: uccisi in casa moglie e marito

Marito e moglie sono stati trovati morti nel giardino della loro casa di Cison di Valmarino (in provincia di Treviso). L'ipotesi del duplice omicidio è stata confermata dagli investigatori. I corpi di entrambi, in particolare quello della donna, presentavano numerose ferite inferte con un corpo contundente e con un'arma da taglio, probabilmente un pugnale, che non è stato ritrovato.

Uccisi con un'arma da taglio

Le vittime sono Loris Nicolasi, pensionato di 72 anni, e Anna Maria Niola, casalinga di 69. La loro abitazione non presenta segni di effrazione e, ad un primo sopralluogo, non mancherebbero oggetti di valore o somme di denaro. Elementi che apparentemente farebbero escludere l'ipotesi di una aggressione a scopo di rapina. La coppia non era benestante, ma non sembra avere problemi economici particolari. È stata la figlia, che viveva con i genitori, a scoprire i cadaveri. La donna, di ritorno dopo la giornata di lavoro, si era insospettita entrando in casa e notando un certo disordine. Così ha cercato i genitori sul retro dell'abitazione, scoprendo i due corpi a terra in giardino, uno distante dall'altro. Ha allertato subito il 118, ma quando l'ambulanza è arrivata sul posto i medici hanno capito subito di trovarsi davanti ad un caso di morte violenta e hanno avvisato i carabinieri.

I punti da accertare

L'ora del delitto non è ancora stata accertata. La figlia, impiegata, era uscita al mattino salutando i genitori e fatto ritorno alle 14.30. Il duplice omicidio non ha ancora una pista chiara, anche perché non sembrano esserci particolari ombre nel passato delle vittime. Un altro elemento dovrà essere chiarito nella ricostruzione dell'omicidio: la donna era vestita con abiti invernali, forse si trovava già nel retro di casa, mentre il marito indossava invece abiti leggeri, come se prima dell'agguato si fosse trovato in casa. Nel trevigiano tanta ferocia fa tornare alla mente la vicenda di Guido e Lucia Pelliciardi, i due anziani coniugi trucidati il 21 agosto 2007 a Gorgo al Monticano da una banda di rapinatori stranieri (uno di loro si suicidò in carcere prima del processo) che cercava soldi e gioielli nella villa di cui i due erano custodi.