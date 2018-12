Gelo sull'Italia: riaperta la A1, treni bloccati in Liguria

Gli Usa si preparano a una "bomba ciclonica"

Il maltempo crea allarme anche Oltreoceano, negli Stati Uniti. La costa atlantica a stelle e strisce è alle prese con il "noreaster", un fenomeno meteorologico caratterizzato da forti venti e tempeste e che nelle prossime ore potrebbe trasformarsi in bomba ciclonica. Si tratta di calo drastico della pressione causato dall'incontro di due masse d'aria, una calda proveniente dal Golfo del Messico e una fredda proveniente dal nord-ovest. Il risultato è una combinazione "esplosiva" con abbassamento veloce della temperatura e una massa d'aria che ruota in senso antiorario con venti molto forti. Lungo il suo tragitto la tempesta interesserà in diversi modi circa 80 milioni di persone. L'allarme è per il rischio allagamenti e le autorità hanno già allertato i residenti più vicini alla zona costiera di prepararsi ad un'evacuazione in caso di innalzamento della marea. Oltre alla tempesta potrebbe verificarsi anche una forte nevicata. Sia in Massachusetts sia a nord dello Stato di New York potrebbero cadere oltre 30 centimetri di neve. Allerta venti, inoltre, anche negli aeroporti di New York. Non se la passa meglio la California meridionale dove, nell'area già flagellata dagli incendi dei mesi scorsi è stata ordinata l'evacuazione per 30 mila persone a causa del rischio alluvioni.