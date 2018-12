Gelo: caos treni, mercoledì a Roma scuole riaperte. Neve a Napoli

L’ondata siberiana di Burian continua a tenere l’Italia sotto la morsa del gelo. Dopo le nevicate di lunedì, (LE FOTO), le temperature hanno subito un ulteriore calo (METEO) e per giovedì è in arrivo una nuova perturbazione con neve al Nord e nelle zone interne del Centro, forse anche a Roma. A Milano nella notte tra luned' e martedì la temperatura è scesa sotto lo zero e un clochard è morto, questa mattina, nella zona della stazione Centrale. L’ipotesi prevalente è che sia deceduto per le conseguenze del gelo. Intanto Napoli si è risvegliata innevata e il traffico all'aeroporto di Capodichino è stato bloccato per diverse ore per poi riprendere le attività poco prima delle 12. Disagi sulle principali linee ferroviarie al Sud, mentre a Roma la situazione è tornata alla normalità dopo l'emergenza maltempo di lunedì. Nevicate anche in Sardegna.

Fs e Rfi presentano piano a Delrio

A seguito dei grossi disagi ferroviari degli ultimi giorni, l’amministratore delegato di di Fs, Renato Mazzoncini, e quello di Rfi, Maurizio Gentile, hanno illustrato al Ministero dei Trasporti "un piano finalizzato all'obiettivo richiesto prevedendo, in particolare, un ulteriore potenziamento tecnologico dello scalo di Roma Termini all'interno del programma di investimenti pari a 100 milioni per i principali nodi metropolitani". Lo annuncia una nota del Ministero dei Trasporti dopo che il ministro Graziano Delrio aveva richiesto al gruppo Fs misure e investimenti immediati per "impedire il ripetersi" del caos trasporti. "Mai più fatti simili", ha commentato il ministro nel documento.

I disagi a Napoli, scuole chiuse anche mercoledì

Il centro di Napoli si è presentato ricoperto di neve dall’alba. La circolazione degli autobus è stata sospesa "per ragioni di sicurezza”, ha annunciato l'Anm (Azienda napoletana mobilità), "a causa delle condizioni meteorologiche avverse". La linea metropolitana 1 ha sospeso le corse per alcune ore prima di riprendere a circolare regolarmente. Le scuole “di ogni ordine e grado compresi i nidi" sono state chiuse, ha reso noto l'assessorato alla scuola del Comune di Napoli, mentre il sindaco Luigi de Magistris ha fatto sapere che gli istituti scolastici resteranno chiusi anche mercoledì. Dal primo cittadino l'invito a tutta la cittadinanza a ''evitare di uscire per le prossime 24 ore" perché le previsioni meteo indicano temperature molto basse e la conseguente formazione di ghiaccio che può essere molto pericolosa''. In Campania neve anche sugli scavi di Ercolano, Pompei e sull’isola di Capri. (FOTO)

Polemica De Magistris-Protezione civile

Dopo le raccomandazioni alla cittadinanza, il sindaco ha poi aggiunto: "Le previsioni meteo non hanno funzionato e ci hanno fuorviato. Avevamo avuto indicazioni rassicuranti dalle previsioni e dalla Protezione civile regionale. Non c'era alcun indicatore di tipo precauzionale tale da fare emettere qualsiasi tipo di provvedimento fatta eccezione per lo spargimento di sale nei luoghi verificati e sugli assi viari". "Le decisioni prese - ha continuato de Magistris - sono frutto di nostre valutazioni empiriche e non perché qualcuno ci abbia chiamato dalla Protezione civile o da altri luoghi deputati". Qualche ora dopo è arrivata la replica della stessa Protezione civile regionale: "Abbiamo previsto con abbondante anticipo l'arrivo di un'ondata di neve e gelo sul territorio campano".

Traffico bloccato per diverse ore all’aeroporto Capodichino

Dalle 6,30 di martedì mattina il traffico aereo è stato bloccato nello scalo napoletano di Capodichino a causa della neve e soprattutto della scarsa visibilità. La direzione dell'aeroporto e la società che gestisce lo scalo (Gesac) hanno disposto dalle 8.15 alle 10 la chiusura della pista. Molti i voli cancellati e tanti passeggeri hanno avuto difficoltà ad accedere allo scalo a causa delle condizioni delle strade. Le attività sono state poi ripristinate in tarda mattinata, come comunicato dalla direzione dell'aeroporto e dalla Gesac.

Treni, ritardi al Sud e situazione risolta a Roma

La circolazione ferroviaria ha subìto forti rallentamenti al Sud, in particolare nel nodo di Napoli. I servizi Alta Velocità tra Napoli e Roma sono stati ridotti così come il traffico regionale in Campania. Ritardi anche sulla linea adriatica, sulla direttrice Ancona-Bari. Disagi, come ieri, negli scali romani fino a martedì pomeriggio quando la situazione è tornata alla normalità. Numerose le segnalazioni di disagi da parte dei passeggeri che da Milano hanno cercato di raggiungere il sud Italia con il treno. Lunghe code alle biglietterie, a causa di convogli ormai pieni o cancellati, come già previsto. In particolare sono risultati tutti pieni i treni di Italo in partenza da Milano. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale di Trenitalia, alle 16.30 erano in totale 43 i treni dell'Alta Velocità cancellati in seguito al piano di emergenza predisposto dalle Ferrovie dopo l'ondata di maltempo. Anche la compagnia Italo ha annunciato soppressioni per la giornata di mercoledì. Nella nota, l'azienda fa sapere che "soppressioni e ritardi sono indipendenti da Italo e sono dovuti a gravi problemi dell'infrastruttura di rete".

Da Roma a Milano in 12 ore, l'odissea del treno Italo

Clochard morto a Milano, ipotesi assideramento

Anche a Milano le temperature sono scese sotto lo zero e martedì mattina un clochard è morto, dopo un attacco cardiaco, nella zona della stazione Centrale. Secondo le prime informazioni l'uomo, un 47enne, è stato soccorso in via Vittor Pisani poco dopo le 8: l'ipotesi prevalente è che sia morto per via del gelo. L'uomo "aveva rifiutato più volte le proposte di accoglienza, anche in questi giorni" di grande freddo, ha spiegato l'assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino.

Nevicate anche in Sardegna, scuole chiuse in Gallura

Il maltempo ha interessato anche la Sardegna dove, in Gallura, la neve è arrivata anche a bassa quota. Dal 26 febbraio, alcuni sindaci della zona, tra i quali quelli di Olbia, Loiri Porto San Paolo, Golfo Aranci, Arzachena, Tempio Pausania, Aggius, Luras, Calangianus e Bortigiadas, hanno firmato le ordinanze di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. La Costa Smeralda si è svegliata sotto una coltre di fiocchi bianchi, che continuano a cadere. In azione, nelle principali direttrici di traffico, anche i mezzi spargisale e spazzeneve, i tecnici dell'Anas, gli agenti della polizia stradale. Imbiancati anche porti e imbarcazioni.

L’arrivo di Burian sull’Italia

Il vento gelido lunedì ha fatto crollare le temperature in tutta Italia e la neve ha ricoperto diverse città, tra cui Roma (FOTO) e i fiocchi sono caduti anche sul litorale laziale. A Trieste sono state registrate raffiche di bora a 130 km orari. In Trentino le temperature hanno toccato i 23 gradi sotto zero, sul Monte Bianco si è arrivati a -35. Per il forte vento lunedì 26 a Venezia è caduta una torre faro, dopo il crollo di un pilone sul Ponte della Libertà (FOTO) nella giornata di domenica 25.

I disagi di ieri a Roma

Roma lunedì ha retto la nevicata, con l'Esercito nelle strade ad aiutare a spalare la neve. A soffrire i disagi maggiori, sono stati soprattutto i trasporti. In particolare la rete ferroviaria è andata in tilt, con ritardi di molte ore su diverse tratte, anche dell’Alta Velocità. Nella Capitale le scuole sono rimaste chiuse anche martedì e riapriranno mercoledì, come ha resto noto la sindaca Virginia Raggi tornata al lavoro dopo il rientro anticipato dal Messico.

A Rimini scenario da alta montagna

Data ultima modifica 27 febbraio 2018 ore 21:03