Incendio in una discoteca del Bresciano: 17 intossicati in ospedale

Una settantina di persone sono finite in ospedale a causa di un incendio che, nella notte tra sabato e domenica, si è sviluppato in una discoteca di Desenzano del Garda (Brescia). Il locale è l'ArtClubDisco: dopo il rogo scoppiato poco prima delle 2, è stato subito evacuato e poi dichiarato inagibile.

C'erano circa 700 persone

All’interno della discoteca c’erano circa 700 persone. Diciassette di loro sono state portate in ambulanza ed elisoccorso negli ospedali della zona e ricoverate, in condizioni non gravi, per intossicazione da fumo; altre 52, poi, si sono presentate per conto loro al pronto soccorso lamentando problemi di respirazione.

"Guasto alla macchina dell'aria"

A provocare l'incendio sarebbe stato l'impianto di trattamento dell'aria, andato a fuoco all'esterno. Il fumo sarebbe entrato nel locale attraverso i bocchettoni. Una prima ricostruzione confermata anche dalla proprietà del locale. "A causa di un guasto alla macchina dell'aria si è verificato un incendio esterno con immissione di fumo all'interno della nostra casa Art", si legge in un post pubblicato su Facebook.