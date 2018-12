Maltempo, nevicate e disagi precedono l’arrivo di Burian

In attesa della prevista ondata di gelo di origine siberiana, il maltempo continua a colpire tutta la penisola con precipitazioni su tutte le regioni, a carattere temporalesco al centro-sud, in particolare in Calabria e Abruzzo, e con nevicate al Nord, anche a basse quote. A causa dell’arrivo di Burian, il vento siberiano che dovrebbe durare almeno quattro giorni, le condizioni meteo peggioreranno ulteriormente a partire da domenica 25, con la neve che potrebbe cadere anche sulla città di Roma.

Freddo eccezionale e nevicate a bassa quota

La nuova ondata di freddo porterà un generale abbassamento delle temperature, straordinario rispetto alla media stagionale, paragonabile a quello registrato nel febbraio 2012 o nel gennaio 1985. Con l’abbassamento del termometro arriveranno nevicate a bassa quota, oltre che sulle regioni settentrionali, anche su Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e in alcune aree interne del Lazio. Al Sud, invece, la giornata di domani si prevede molto nuvolosa con piogge o rovesci, da sparsi a diffusi, con la neve che scenderà solo lungo gli Appennini, a quote superiori ai 700 metri.

Il Piemonte tra le regioni più colpite

Tra le regioni più colpite dal maltempo c’è il Piemonte e nello specifico il Cuneese, dove le precipitazioni nevose sono proseguite tutta la notte. Sul capoluogo di provincia sono caduti tra i 20 e i 30 centimetri di neve, mentre nelle valli del Monviso e del Monregalese si registrano dai 50 centimetri ad un metro. Chiusi i tunnel di Tenda e il Colle della Maddalena, l’Arpa Piemonte segnala l'aumento del rischio valanghe nella regione.

Nevicata a Cuneo, allerta arancione per il Piemonte

A Roma possibile nevicata tra domenica e lunedì

Il vento gelido partito dalla Siberia potrebbe portare una nevicata anche sulla città di Roma tra la notte di domenica e lunedì. La precipitazione però, secondo le previsioni, non dovrebbe essere particolarmente copiosa, ragione per la quale non si dovrebbero formare accumuli di neve in città. La Protezione civile del Lazio, il 23 febbraio, ha predisposto un allerta meteo per 36 ore "a causa del persistere di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forte raffiche di vento".

La Protezione Civile convoca il comitato operativo

Disagi in tutta Italia

Molti anche i disagi già registrati in tutta la Penisola. Nella notte ad esempio, su una strada dell'entroterra di Genova, una coppia è stata sorpresa in auto da una bufera di neve che li ha costretti a chiedere aiuto ai vigili del fuoco. I due, che non avevano al seguito le catene, come invece prevedono le normative, sono stati soccorsi sulla strada del passo del Turchino che conduce alla cappelletta di Masone. Ad intervenire è stata una squadra del distaccamento di Genova Multedo che ha spostato l’auto ai bordi della strada e ha accompagnato la coppia nel centro abitato più vicino. A causa del maltempo gli organizzatori del Carnevale di Acqui Terme, in provincia di Alessandria, hanno annullato il mercatino, la sfilata mattutina con Re e Regina dal palazzo Olympia alla 'Bollente', dove si sarebbe dovuta tenere la cerimonia dello Sgaientò, inizio simbolico della manifestazione. A Lacco Ameno, ad Ischia, invece una frana di terra e massi, partita da un muro di confine, ha investito un supermercato sfondandone una parete esterna. L’incidente non ha provocato feriti ma sono stati registrati ingenti danni all'immobile, ragione per la quale i i Vigili del fuoco stanno valutando lo sgombero dell'area.