Alberi cadono su automobili a Roma: due persone ferite

A Roma il crollo di alberi sulla strada ha provocato due feriti tra gli automobilisti. Nella frazione di Acilia, un uomo è stato colpito dalla caduta di un ramo mentre transitava a bordo della sua vettura ed è stato portato all’ospedale Grassi di Ostia in codice rosso. L’incidente, riferisce il sito Roma Today, si è verificato intorno alle ore 12, quando l’uomo stava passando in auto davanti all’Istituto Giulio Verne, all’incrocio tra via Giovan Battista Conti e via di Saponara. Dopo il crollo dell’albero, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Per consentire i soccorsi all’uomo rimasto ferito e per rimuovere il ramo crollato sulla strada, la viabilità di quella parte della Capitale ha subito delle variazioni. Il vento sferza l'Italia: disagi e feriti. Un morto a Crotone

Donna soccorsa in codice verde all’Aventino

Sempre a Roma, una donna è stata soccorsa in codice verde dal 118 perché ferita dal crollo di un albero nel quartiere Aventino, in via Gelsomini. Lo riferiscono i Vigili del Fuoco. Nella caduta l'albero (un platano di circa 25 metri di altezza) ha danneggiato tre autovetture e un motorino in sosta, mentre una quarta autovettura in transito è stata colpita dai rami ferendo la donna al volante. La strada è stata chiusa al traffico veicolare e pedonale fino al termine dell'intervento.