Napoli, 15enne aggredito da baby gang: proseguono le indagini

Alcuni minorenni sono stati sentiti come persone informate dei fatti, e non denunciati come riferito in precedenza, per l’aggressione avvenuta venerdì ai danni di un 15enne, picchiato da una baby gang a Napoli, davanti alla stazione della metropolitana nel quartiere di Chiaiano. Il giovane è ancora ricoverato e ha subìto l’asportazione della milza.

Identificati grazie alle telecamere

I ragazzi, identificati anche grazie alle immagini di sistemi di videosorveglianza della zona, sono stati interrogati a lungo dal pm della procura dei Minori di Napoli.

L’aggressione

Intanto proseguono le indagini per capire il movente dell’aggressione, forse un atto di violenza immotivata, e per identificare quello che il questore Antonio De Iesu ha definito “un branco in azione”. Il pestaggio è avvenuto verso le 18.30 di venerdì: la vittima, insieme a due cugini, stava andando a Qualiano per incontrare degli amici. Quando tutto è finito, il 15enne è riuscito a tornare a casa, a Melito, ma è stato poi accompagnato all'ospedale di Giugliano a causa dei forti dolori. "Gli hanno chiesto di dove fosse, lui non ha risposto. Ed è scattata la violenza", ha detto la madre del ragazzo.

Data ultima modifica 14 gennaio 2018 ore 12:09