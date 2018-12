Chiede a ragazzi di non bestemmiare, mamma aggredita a Torino

Ha rimproverato un gruppo di ragazzi invitandoli a non bestemmiare. Ed è stata aggredita, con spinte e calci. È quello che è successo a una giovane donna, alcune settimane fa, nel parcheggio di un centro commerciale alle porte di Torino. La vittima dell’aggressione, che era in compagnia di suo figlio, aveva sentito i giovani - tra i 15 e i 17 anni - parlare a voce alta e utilizzare un linguaggio scurrile. Aveva allora chiesto alla baby gang di non utilizzare quelle parolacce davanti al figlio. Ma i ragazzi, per risposta, hanno preso a calci e spintonato la mamma. I giovani sono stati identificati e denunciati dai carabinieri per lesioni in concorso.

Nella zona già diverse denunce contro minorenni

La zona vicina al centro commerciale in cui è avvenuta l’aggressione era già al centro di controlli. Tra ottobre e dicembre 2017, nell'ambito di verifiche effettuate per contrastare l'utilizzo di sostanze stupefacenti e alcol da parte di minori e alla prevenzione di atteggiamenti violenti e molesti di gruppi di ragazzi, i militari avevano denunciato un 17enne per porto ingiustificato di armi. Era stato trovato in possesso di una pistola scacciacani, priva del relativo tappo rosso, e di un coltello a serramanico. Quattro studentesse di 14 anni, invece, erano state sorprese a rubare in un negozio, ed erano state denunciate per furto aggravato in concorso. Mentre altri sette minori erano stati trovati dai carabinieri in possesso di un grammo di marijuana a testa. Gli accertamenti sono stati condotti in collaborazione con la direzione del centro commerciale e con il servizio di sicurezza interno.