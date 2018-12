Ancona, bimbo di 5 anni trovato morto in casa. Interrogato il padre

Un bimbo di 5 anni è morto in casa a Cupramontana, paesino in provincia di Ancona. Il piccolo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato strozzato e nella notte il padre, un 24enne disoccupato e in cura per problemi psichiatrici, è stato fermato e interrogato dai carabinieri.



La madre, incinta e in stato di choc, è stata soccorsa dal 118. I carabinieri di Fabriano stanno cercando di ricostruire i fatti.

Per conoscere con esattezza la causa della morte, sarà necessaria l’autopsia. La prima indagine esterna sul cadavere sembrerebbe però indicare che il bambino sia stato strozzato a mani nude.

Data ultima modifica 05 gennaio 2018 ore 07:28