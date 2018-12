Expo, Papa: è un'occasione per globalizzare la solidarietà

"L'Expo è un'occasione propizia per globalizzare la solidarietà. Cerchiamo di non sprecarla". Con queste parole, durante la cerimonia di inaugurazione a Milano dell'Esposizione Universale dedicata al tema del cibo ("nutrire il pianeta, energia per la vita") Papa Francesco interviene con un videomessaggio in diretta (SPECIALE - FOTO - VIDEO).



Papa: dacci oggi il nostro pane quotidiano - "Sono grato di unire la mia voce" all'Expo, ha aggiunto Papa Bergoglio, e la mia "è la voce dei pellegrini nel mondo intero, è la voce di tanti poveri che fanno parte di questo popolo e con dignità cercano di guadagnarsi il pane col sudore della fronte". E ancora: "Vorrei farmi voce di questi fratelli, che Dio ama come figli. Dio ci ha insegnato a chiedere a Dio Padre 'dacci oggi nostro pane quotidiano'".



"Milioni persone oggi non mangiano in modo degno uomo" - Rivolge poi un forte invito a tutti. L'Expo, dedicato a nutrire il pianeta "non resti solo un tema", cerchiamo che non sia "una occasione sprecata, ma valorizziamola", e "per valorizzare il tema facciamo sì che sia accompagnato dalla coscienza e dai volti di milioni di persone che oggi hanno fame, che oggi non mangeranno, e non mangeranno in modo degno di un essere umano".