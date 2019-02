Norman, il comandante: “Avrei voluto portare tutti a casa”

“Avrei voluto portarli a casa tutti”. Sono le parole di Argilio Giacomazzi, il comandante del traghetto Norman Atlantic, a bordo del quale domenica scorsa è divampato un incendio che ha provocato morti e feriti (FOTO - VIDEO: in un filmato i momenti drammatici del rogo). Giacomazzi è accusato di naufragio colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose. Dopo l'interrogatorio di ieri, ha incontrato brevemente i giornalisti fuori dalla sua casa sulle colline di La Spezia. E sono in corso di identificazione membri dell'equipaggio che avrebbero avuto ruoli di responsabilità nelle fasi di imbarco di passeggeri e mezzi, e in quelle dell'evacuazione dopo il rogo. I nuovi indagati dalla magistratura barese saranno formalmente iscritti domani mattina.



Un mese fa incendio su una nave della stessa compagnia - Intanto è emerso che quello sull'imbarcazione è il secondo incendio in meno di un mese che si verifica a bordo di un traghetto che opera sulla rotta Italia-Grecia per conto della Anek Lines. Il 30 novembre scorso, infatti, a 25 miglia da Brindisi, un rogo era divampato nella sala macchine dello Ierapetra L. diretto a Igoumenitsa.



Il lancio del May Day dal ponte di comando



Nel frattempo, dopo essere rimasto fermo a causa del maltempo, ha iniziato la navigazione il rimorchiatore Marietta Barretta che ha agganciato ieri il relitto. Il Norman Atlantic raggiungerà Brindisi alle 7 di venerdì ( l'intervista al titolare della ditta ).In un video il salvataggio dei passeggeri con l'elicottero