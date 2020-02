Sospetto caso Coronavirus in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 22 FEB - Una giovane di 26 anni é stata ricoverata in isolamento nell'ospedale di Catanzaro per sospetto caso di Coronavirus. La giovane, rientrata ieri sera in aereo a Lamezia Terme, riferisce l'ufficio stampa della Regione, é stata sottoposta a scanner termico in aeroporto e le é stata rilevata una temperatura di 37.5 gradi, in assenza di altri sintomi. La ragazza tornava da Venezia, con scalo a Fiumicino. Nelle ultime 24-36 ore aveva partecipato ad un convegno insieme ad un collega, a sua volta in contatto col trentottenne identificato come "caso 1" a Codogno e ricoverato per coronavirus.

"Provenendo da area italiana ad altissima sorveglianza - si afferma nel comunicato - la donna è stata ricoverata in regime di isolamento a pressione negativa. La paziente non è transitata dal pronto soccorso, giungendo direttamente in reparto. La situazione, al momento, è sotto controllo. La paziente è completamente asintomatica. I risultati del test per Sars-CoV19, effettuato in sede, si attendono in tarda mattinata".



Data ultima modifica 22 febbraio 2020 ore 12:41