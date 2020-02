Deteneva armi,esplosivo e droga, arresto

(ANSA) - ISOLA CAPO RIZZUTO (CROTONE), 19 FEB - Quattro pistole, esplosivo ad alto potenziale e 37 grammi di marijuana già essiccata e confezionata, sono stati sequestrati a Isola Capo Rizzuto dalla Guardia di finanza di Crotone che ha arrestato un venticinquenne M.D.A., detto "pizzichino",e denunciato in stato di libertà un'altra persona.

I militari, durante un posto di controllo sulla statale 106, hanno fermato un'auto alla cui guida c'era il giovane risultato privo di patente, mai conseguita, e già sanzionato per la stessa violazione in passato. All'interno della vettura è stato trovato dell'esplosivo altamente pericoloso.

L'altra persone che era a bordo dell'auto è stata denunciata perché trovata in possesso di un coltello lungo 17 centimetri.

Estesa la perquisizione nel domicilio di M.D.A., con l'ausilio di un'unità cinofila, sono state trovate le pistole e la sostanza stupefacente. Scoperto anche un allaccio abusivo alla rete elettrica per il quale è stato denunciato il padre del venticinquenne.