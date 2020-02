Microcredito Cosenza, fondi a 19 imprese

(ANSA) - COSENZA, 17 FEB - Sono 19 le imprese sostenute dal progetto AMiCo (Azioni microcredito Cosenza) che hanno ottenuto i finanziamenti assistititi dalle garanzie del fondo e i contributi in denaro dalla Camera di Commercio di Cosenza, per un valore complessivo di oltre 26mila euro. Il valore generale di microcredito erogato dalle banche seguite dagli esperti del progetto e di oltre 470mila euro a fronte di garanzie statali rilasciate dal Fondo per le Pmi di circa 377mila euro.

Le imprese finanziate, in maggioranza a guida femminile appartengono a tutti i settori produttivi, con prevalenza nel commercio, e sono dislocate in tutto il territorio provinciale ma soprattutto nell'hinterland di Cosenza.

"Non possiamo che ritenerci soddisfatti - ha spiegato Katia Stancato, economista della Fondazione "E.Gorrieri" - perché in questi mesi di lavoro allo sportello attivato in Camera di Commercio abbiamo incontrato uomini e donne con progetti e speranze per il loro futuro. E per molti di loro siamo stati un concreto sostegno".