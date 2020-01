Pilotina investita a Gioia T., affondata

(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 19 GEN - Una pilotina che si trovava ormeggiata senza equipaggio nel porto di Gioia Tauro é stata investita, per cause in corso d'accertamento, da una nave portacontainer ed a causa dei notevoli danni riportati é affondata. L'incidente é accaduto durante la manovra di accosto della portacontainer, eseguita con l'ausilio di due rimorchiatori.

Nell'immediatezza é intervenuto personale della Capitaneria di porto, insieme ad una motovedetta, per il coordinamento dell'emergenza.

"L'episodio - é detto in un comunicato della Capitaneria - è stato prontamente gestito anche con l'ausilio di tutti gli operatori portuali, compresi il Gruppo ormeggiatori, la società di rimorchio 'Con.Tug.', i sommozzatori in servizio locale della 'Tirreno Sub Service' e personale della società terminalista Mct. La pilotina é stata recuperata, alata ed assicurata a terra, evitando significanti episodi di inquinamento. Sono in corso le verifiche per accertare le cause e la dinamica dell'incidente".