Salvini ha incontrato Gratteri

(ANSA) - CATANZARO, 17 GEN - Matteo Salvini ha incontrato stamattina il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri. L'incontro si é svolto nell'ufficio del magistrato, a palazzo di giustizia. Il leader della Lega ha espresso il suo sostegno al Procuratore Gratteri per il lavoro che sta portando avanti contro la criminalità, organizzata e non, concretizzatosi nelle numerose operazioni che sono state eseguite nel territorio di competenza della Procura. "Totale sostegno al procuratore, simbolo della lotta alla 'Ndrangheta, con ogni mezzo necessario.

Chi sceglie la Lega, in Calabria come in Emilia Romagna, sceglie la guerra contro la mafia e la 'Ndrangheta, con ogni mezzo necessario. Sostegno al procuratore Gratteri e alla sua missione per ripulire e risanare la splendida terra di Calabria", afferma il segretario della Lega Salvini. L'ex ministro dell'Interno ha definito l'incontro "cordiale, costruttivo e positivo".



Data ultima modifica 17 gennaio 2020 ore 14:22